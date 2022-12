Neige et verglas : pas de cars scolaires en circulation et vitesse abaissée en Mayenne ce mercredi

La Mayenne et trente-deux autres départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas dès ce mardi soir 20h selon Météo-France. En prévision, Keolis annonce qu'aucun car scolaire ne sera en circulation ce mercredi et la vitesse est abaissée sur certaines routes du département.