Face au risque de neige et de pluies verglaçantes, le Préfet du Cantal interdit les transports en commun et transports scolaires du département pour ce vendredi 3 décembre, jusqu'à 22 heures.

Neige et verglas : pas de transports scolaires ce vendredi dans le Cantal

Le département du Cantal est placé ce jeudi soir, 2 décembre en vigilance jaune pour risque neige-verglas. D'après Météo France, "des averses de neige pourraient se produire jusqu’en fin de nuit notamment sur la Margeride et l'Aubrac". Pour ce vendredi, 3 décembre ce sont des pluies verglaçantes qui sont annoncées à partir de 16 heures "en particulier sur le bassin d'Aurillac, sur le secteur de Mauriac ainsi que sur les plateaux du Cézallier et sur les Monts."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vu le risque pour les conditions de circulation, le Préfet du Cantal a donc pris un arrêté pour interdire la circulation des transports scolaires du département et des transports en commun des réseaux interurbains, périurbains, départementaux et régionaux. L'interdiction vaut dès minuit et jusqu'à 22 heures ce vendredi.

La Préfecture du Cantal précise que cette interdiction de circulation ne s’applique pas :

• aux véhicules de transport urbain de personnes,

• aux véhicules et engins de secours et d’interventions,

• aux véhicules de collecte de lait,

• aux véhicules de collecte des déchets.