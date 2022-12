Neige et verglas : pas de transports scolaires ce mercredi en Alsace

Les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont décidé d'interdire les transports scolaires ce mercredi 14 décembre en raisons des très mauvaises conditions météo annoncées sur l'Alsace et de l'alerte orange neige et verglas. Un arrêté a été pris : "interdisant la circulation des véhicules de transport scolaire et de transport collectif d’enfants sur l’ensemble du réseau routier" des deux départements.

Les écoles ainsi que les établissements scolaires resteront ouverts. Les élèves qui se présenteront seront accueillis et pris en charge.