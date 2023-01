Neige et verglas perturbent toujours le réseau routier Corse

Le mauvais temps s’installe en Corse et la carte de vigilance de Météo France le confirme. L’île reste jusqu’à minuit ce vendredi en jaune pour les phénomènes « Neige-verglas » et « Avalanches ». La vigilance « Orages » se terminant elle vers 15h.

ⓘ Publicité

Ce jeudi matin, plusieurs cols restaient difficiles d’accès voir tout simplement fermés. Selon les services de gendarmerie et les maires contactés dans les communes concernées, on mesurait 20 cm au col de Verde, où une intervention des services de déneigement était demandée. « Équipements spéciaux obligatoires pour tous les véhicules. Circulation interdite aux véhicules articulés », précisait le site d’informations routières de la Collectivité de Corse. Même situation pour le col de Sorba, sur la D69 entre Ghisoni et Vivario, ainsi qu’au col de Vergio, entre Corte et Vico. La route de Saint-Pierre-de-Venaco était, elle, impraticable jeudi matin.

Entre le 2B et le 2A, le col de Vizzavona reste, à l’heure où nous écrivons, au niveau jaune, et donc interdit aux véhicules articulés. Les autres peuvent passer avec les équipements (chaînes à neige, chaussettes…)

Le col de Scalella était lui fermé ce matin-là, et les éleveurs porcins devant faire la route jusqu’aux abattoirs avec leurs bêtes étaient forcés de faire un détour.

Plus au sud, l’amélioration sur le col St-Georges (Cauro) permettait d’afficher le « Niveau vert ». Cela dit, la gendarmerie de Corse appelle toujours à la prudence avant de prendre la route, tant les températures basses et les dernières pluies orageuses sont de nature à impacter l’adhérence des pneus sur l’enrobé.