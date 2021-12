Neige jusqu'en plaine en Isère : routes coupées, interdictions pour les poids lourds et 300 agents mobilisés

La neige est annoncée jusqu'à basse altitude en Isère. Des routes sont coupées à cause de risques d'avalanche en montagne et la Préfecture interdit la circulation des poids lourds de plus 7.5 tonnes sur la rampe de Laffrey et la départementale 529 entre Jarrie et La Mure.