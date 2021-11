Neige : l'autoroute A89 rouvre après une nuit de fermeture

Après les fortes chutes de neige qui ont touché la Loire et le Puy-de-Dôme dimanche, l'autoroute A89 a rouvert à la circulation entre Lyon et Clermont-Ferrand ce lundi matin à 6 heures. Environ 165 naufragés de la route ont été accueillis aux Salles et à Noirétable (Loire).

L'autoroute A89 a rouvert ce lundi matin à 6 heures. La portion Clermont-Ferrand-Lyon avait été fermée dimanche à cause de la neige. Circulation très compliquée, notamment dans le secteur de Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Pour éviter d'aggraver encore plus la situation, l'A89 a été coupée à partir de Balbigny.

Environ 165 naufragés de la route dans la Loire

Une fermeture "préventive" et "curative" selon Vinci Autoroutes, pour permettre aux dépanneuses et aux déneigeuses mobilisées d'intervenir sur l'autoroute. Mais environ 165 personnes se sont retrouvées en difficulté sur le réseau secondaire. D'après les pompiers de la Loire, il s'agit majoritairement d'automobilistes qui ont quitté l'autoroute et qui se sont engagés sur la départementale 1089.

Une quinzaine ont été accueillis à Noirétable. "Ils ont passé la nuit à la salle des fêtes", explique le maire Denis Tamain. "La Croix rouge de Saint-Étienne est venue distribuer des lits de camp". A quelques kilomètres de là, du côté des Salles, la salle des fêtes a également accueilli les naufragés de la route, environ 150 personnes dont des passagers d'un bus qui faisait la liaison entre Bordeaux et Lyon. "J'ai mis le chauffage dans la salle et on a accueilli des gens jusqu'à après minuit" explique le maire Jean-Hervé Peuriere. "Certains venaient se réchauffer et retournaient dans leur voiture dans l'espoir que l'autoroute rouvre. Ils sont revenus quand ils ont compris qu'elle ne rouvrirait pas avant le matin. La question ne s'est pas posée de savoir si on accueillait ces personnes, surtout quand vous voyez des enfants de 1 ou 2 ans".