Neige : la circulation des bus interrompue sur une partie de la Haute-Loire

Après les chutes de neige de ce mercredi 23 janvier, les bus ne circulent plus sur les secteurs d'Yssingeaux, de Tence, de Monistrol-sur-Loire et de Saint-Didier-en-Velay. Le transport scolaire et les lignes régulières ne seront pas assurées demain, jeudi 24 janvier.

Haute-Loire, France

L'épisode neigeux va peut-être faire des heureux : demain, jeudi 24 janvier, les transports scolaires ne seront pas assurés sur les secteurs d'Yssingeaux, de Tence, de Monistrol-sur-Loire et de Saint-Didier-en-Velay. C'est ce qu'annonce le Conseil Départemental de Haute-Loire et les compagnies de transports Gounon et Driot-Masson.

En revanche, ce sera surement plus compliqué pour les usagers des lignes régulières, puisque le service ne sera pas non plus assuré jeudi 24 janvier.

Pour la compagnie Driot-Masson, les bus ne circulent plus depuis 15 heures ce mercredi 23 janvier et le ramassage scolaire de midi a été très compliqué en raison de l'état des routes.

Interruption de service sur les lignes régulières