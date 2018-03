Les chutes de neige dans le Sud ont des répercussions sur la circulation jusque dans la Drôme. En raison de la fermeture de l'autoroute A9 pour les poids-lourd, la préfecture a interdit la circulation des camions depuis le sud de Valence jusqu'à l'échangeur d'Orange.

1/3 Mesure prise en #Drome pour les PL pour fluidifier la circulation dans les départements limitrophes, particulièrement dans le Sud de la France. Interdiction de circulation PL sur l'#A7 de l'échangeur N°15 Valence Sud à la limite du département du #Vaucluse. — Préfet de la Drôme (@Prefet26) March 1, 2018

Les camions sont stockés sur la bande d'arrêt d'urgence et sur la voie de droite à deux endroits de l'autoroute A7. La première zone se situe entre Valence-Sud et Loriol-sur-Drôme. À 10 heures, il y avait déjà quatre kilomètres de camions stockés, soit environ 400 poids lourds. La zone doit s'agrandir au fur et à mesure de la journée pour atteindre jusqu'à 20 kilomètres.

La deuxième zone se situe entre Bollène et Orange, mais le stockage des camions est plus difficile car certains sont déjà engagés sur les trois voies de circulation, et cela entraîne de gros bouchons le temps de les garer sur le côté.

La préfecture précise que certains poids-lourd ont quand même le droit de circuler : les véhicules de secours, les véhicules de traitement des chaussées, les poids-lourd affectés à la collecte de lait, ainsi que les véhicules de dépannage et de remorquage.