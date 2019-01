Neige : la circulation est perturbée dans la Marne et les Ardennes

La neige a commencé a tomber en fin de matinée ce mardi dans la Marne et les Ardennes. Il y a des perturbations, notamment dans les transports en commun.

Champagne-Ardenne, France

24 départements, dont la Marne, les Ardennes, ou encore l'Aisne et l'Aube, ont été placés en vigilance orange neige/ verglas, ce mardi, par Météo France. La neige tombe, et elle tient, la températures au sol étant très basses. Sur l'ensemble du département de la Marne, de nombreuses routes sont enneigées.

La gare SNCF de Reims © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Mise à jour 16h15

Le Préfet de la Marne, Denis Conus, décide d'interrompre pour la journée de ce mercredi, la circulation des transports scolaires le réseau interurbain de voyageurs.

Les transports en commun sont perturbés.

Le point mardi à 15h30

A Reims, les bus sont tous rentrés au dépôt ce mardi à 14h30. La circulation des trams est perturbée.

A Charleville-Mézières et à Sedan, les bus ne fonctionnent plus.

Des perturbations du réseau sont enregistrées à Epernay. La commune de Mardeuil n'est plus desservie.

Reims, les Basses Promenades © Radio France - Victorien Willaume

Pour les camions

Des mesures de restriction pour les poids lourds sont annoncés dans la Marne et les Ardennes. Deux mesures mises en place d'après la préfecture des Ardennes :

-Interdiction de dépassement pour tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur tous les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes).

-Limitation de la vitesse à 80 km/h, sur l’ensemble des axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes), pour les véhicules destinés au transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, pour les véhicules destinés au transport de personnes incluant les véhicules de transport en commun et les autobus ou autocars articulés ou non.