Neige : la Seine-Maritime placée en alerte orange

Rouen, France

Bis repetita. La neige, qui est tombée mardi matin sur l'Eure et la Seine-Maritime, fait son retour dans la nuit de mardi à mercredi. Et alors que nous n'étions jusque là placés en vigilance jaune, la Seine-Maritime vire au orange. "Il va tomber davantage de neige que ce matin, l'épaisseur sera significative aux alentours de 5 centimètres dans l'est du département, 3 centimètres ailleurs" précise une prévisionniste de Météo-France. C'est déjà dans l'est du département, notamment dans le pays de Bray, que les quantités de neige ont été les plus importantes mardi matin. Provoquant des perturbations sur plusieurs réseaux de transports scolaires.

Les premiers flocons vont tomber à partir de 21h. "Ensuite, ce sera une succession d'averses tout au long de la nuit et l'alerte est valable jusqu'à demain matin 10h. Ca ne sera pas en continu mais le temps sera très agité avec un mélange de pluie et de neige", poursuit la prévisionniste.

La neige tiendra au sol dans l'intérieur des terres, beaucoup moins sur le littoral où les températures seront moins froides. L'Eure reste en vigilance jaune "car il neigera mais moins abondamment, avec un maximum de 3 centimètres", conclut la prévisionniste de Météo-France.