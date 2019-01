Neige : le point sur vos conditions de circulation dans le nord Franche-Comté

Belfort, France

Le trafic des bus devait reprendre progressivement à 8h ce jeudi sur le réseau CTPM du Pays de Montbéliard. En raison de la neige, aucun bus du réseau ne circulait avant 8h, sauf sur la ligne 6. A Belfort et dans l'agglomération des perturbations étaient signalées sur le réseau Optymo mais les bus circulent, avec du retard. Avant 7h, Offemont n'était pas desservi, un bus était bloqué également à Giromagny.

Un poids-lourd en portefeuille en Haute-Saône

Entre 7h et 8h, les auditeurs signalaient des difficultés de circulation entre Belfort et Roppe et aussi sur le secteur de Morvillars. Des ralentissements également, sur l'A36 entre Belfort et Mulhouse, et sur la 1019 dans le secteur de Delle. En Haute-Saône, le trafic était perturbé sur la N57 à hauteur de Fougerolles, dans les deux sens de circulation, un poids-lourd s'est retrouvé en portefeuille. Selon un auditeur la D16 n'était pas totalement déneigée entre Luze et Héricourt. Dans le Doubs, 130 engins étaient mobilisés depuis 3h30 du matin pour traiter les routes.

Soyez particulièrement prudents dans le Haut-Doubs où des congères rendent toujours les conditions de circulation difficiles ce jeudi matin. Votre radio vous accompagne sur la route, signalez-nous vos difficultés en temps réel au 03.84.22.82.82. Côté météo, le temps va rester sec et couvert toute la journée avec quelques éclaircies, prévoyez autour de 3 degrés au meilleur de la journée.