En raison de l'alerte orange à la neige et au verglas, la région Centre-Val de Loire a décidé de suspendre le ramassage scolaire ce mardi en Indre-et-Loire.

Après consultation de Météo France, des services départementaux des routes et des services de l’Etat, la Région Centre-Val de Loire a pris la décision de suspendre l’ensemble des circuits de ramassage scolaire pour le mardi 6 février 2018 dans les départements de l’Eure-et-Loir (28), du Loir-et-Cher (41) et de l'Indre-et-Loire (37). En revanche, les circulations sont maintenues dans le Cher (18), Indre (36) et Loiret (45), sous réserve des conditions locales de circulation mardi matin.

Les lignes régulières REMI circulant sur le réseau principal, leurs circulations sont quant à elle maintenues sous réserve des conditions locales de circulation.