Neige : les équipements spéciaux obligatoires dès l'hiver prochain en zone de montagne

Le député des Hautes-Alpes est à l’initiative d’une nouvelle législation, qui permet d'imposer les équipements spéciaux sur une zone et une période données. Le but ? Eviter les longues files d’attentes d’automobilistes bloqués sur les routes enneigées comme on en voit chaque hiver.

Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, se bat depuis plusieurs années pour faire passer une législation permettant l’obligation, pour une certaine période d’équipements spéciaux sur les véhicules. C’est maintenant chose faite ! Dès l’hiver prochain, les équipements spéciaux (chaînes, pneus neige, "chaussettes"), pourront être obligatoires par décret, sur une zone et une période données.

Avant, c’était une tolérance, maintenant c’est dans la loi (Joël Giraud)

Première victoire pour Joël Giraud, jusqu'à présent, seules les chaînes étaient considérées comme des équipements spéciaux. Désormais, les pneus neige et les "chaussettes" sont homologuées. Deuxième étape, à partir de l'hiver prochain, les autorités de chaque massif pourront imposer ces équipements spéciaux pour des zones et des périodes déterminées, en fonction de l'enneigement.

Ce qui satisfait le député des Hautes-Alpes « Avant, les pneus neige étaient une tolérance, maintenant c’est dans la loi ». Joël Giraud espère maintenant que la législation sera respectée « Malheureusement, il y a toujours la problématique du respect des textes, j’espère que la raison l’emportera », et que l'on ne verra plus ces files de véhicules non équipés, comme c'était le cas le week-end dernier sur les routes d'accès aux stations de ski.