Les chutes de neige s'intensifient ce mardi soir en Ile de France et provoquent d'importantes perturbations sur le réseau routier francilien. Pour sécuriser les routes, les saleuses sont de sortie. Reportage sur la nationale 20, dans l'Essonne.

Île-de-France, France

Elles sont nombreuses depuis ce début de semaine sur les routes d'Ile de France. Les saleuses sont de sortie pour sécuriser les routes. A Linas (Essonne), Xavier Denis fait des aller-retour sur la Nationale 20 et ses bretelles pour ajouter toujours plus de sel sous les roues des automobilistes et éviter les dérapages. "Cela fait quand même quelques kilomètres", s'amuse-t-il.

Xavier Denis entame sa douxième année de salage des routes en Essonne. © Radio France - Sarah Mansoura

En effet, sur un département comme l'Essonne, les quelque 30 équipes vont parcourir en tout 1 400 kilomètres pour y déverser entre 500 et 700 tonnes de sel. Xavier, lui, en a quelques dizaines de kilos, dans sa benne. Grâce à un boîtier de contrôle, il programme l'épandage en fonction des précipitations et de l'état des routes. "Là, dix grammes par mètre carré, dans ces conditions là, c'est suffisant", précise-t-il.

Le boitier de contrôle sert à doser la quantité de sel répandue sur la route. © Radio France - Sarah Mansoura

Le sel se déverse automatiquement, en fonction de la vitesse du camion. Typiquement, la vitesse de croisière se situe autour de 50 km/h, explique Xavier Denis. "Certains automobilistes s'impatientent, mais on fait ça pour les aider", sourit-il.

Le sel se déverse par la "toupie" à l'arrière du camion et peut projeter sur plusieurs voies de circulation. © Radio France - Sarah Mansoura

Les opérations de salage doivent se poursuivre ce mercredi, et tant que les températures négatives menacent de créer des plaques de verglas sur la route.