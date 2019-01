Neige : les transports scolaires interdits mercredi dans l'Yonne et la Nièvre

Conséquences des fortes chutes de neige attendues mardi soir et mercredi matin dans l'Yonne et la Nièvre, les deux préfectures ont interdit la circulation des cars de ramassage scolaire.

Yonne, France

Les transports scolaires seront interdits, mercredi, dans l'Yonne et la Nièvre. Une décision prise par la préfecture et annoncée en fin de matinée, mardi. Elle fait suite aux importantes précipitations neigeuses attendues dans l'Yonne dans la nuit de mardi à mercredi. Cette décision intervient une semaine tout juste après une précédente interdiction, mercredi dernier, dans le département de l'Yonne.

Vigilance orange

Les services de Météo France ont placé le département de l'Yonne en vigilance orange "neige et verglas", tout comme d'ailleurs les autres départements de Bourgogne ( Nièvre, Cote d'Or et Saône et Loire), ainsi que les départements voisins (l'Aube, le Loiret, la Seine et Marne).

Appel aux automobilistes

Le préfet de l'Yonne demande par ailleurs aux automobilistes de rester vigilants et de limiter leurs déplacements ce mercredi. La dépression Gabriel, à l'origine de ces précipitations neigeuses, devrait avoir quitté le pays mercredi en milieu d'après-midi.