Neige : les transports scolaires interdits mercredi dans l'Yonne

Yonne

Les flocons de ce mardi après-midi ne sont, en quelque sorte, qu'un avant-goût. Un deuxième épisode neigeux est attendu dans la nuit de mardi à mercredi dans l'Yonne et la Nièvre, et les chutes de neige devraient être plus soutenues, jusqu'en plaine. La préfecture de l'Yonne a donc décidé d'interdire les transports scolaires, pour la journée de mercredi, sur l'ensemble des routes et autoroutes du département.

Il est recommandé de limiter ses déplacements et d'observer la plus grande prudence au volant : vitesse modérée, maintien des distances de sécurité, pas de manœuvre brutale. L'Yonne reste placée en vigilance orange neige et verglas.

Quelques conseils pour rouler sur route enneigée

Il faut avoir à l'esprit qu'une route enneigée ou verglacée, c'est une adhérence du véhicule fortement diminuée et des distances de freinage quadruplées. Il convient donc, pour rouler en toute sécurité, de limiter sa vitesse et de conduire en souplesse et sans accoup.

L'arrêté préfectoral interdisant les transports scolaires dans l'Yonne le 23 janvier 2019

Le préfet de l’Yonne vous informe que la circulation de tous les véhicules de transport scolaire est interdite sur l’ensemble des réseaux routiers et autoroutiers du département de l’Yonne pour la journée du 23 janvier 2019. En effet, les conditions de circulation prévisibles sur les axes routiers découlant des épisodes neigeux sont de nature à rendre particulièrement difficile la circulation des transports scolaires et porter atteinte à la sécurité des usagers sur l’ensemble du réseau routier de l’Yonne. Le préfet de l’Yonne demande aux usagers de limiter leurs déplacements et d’observer la plus grande prudence.