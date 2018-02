En raison de l'épisode neigeux, les poids-lourds remontant vers Paris seront retenus sur l'A20 et l'A71 dans la journée de vendredi "de façon progressive".

Salbris, France

Les poids-lourds n'auront pas le droit de circuler sur Paris et l'Île-de-France ce vendredi 9 février à partir de 5h du matin, l'interdiction prendra fin samedi 10 février en fin de matinée, en raison de l'épisode de neige attendu sur le Centre et la région parisienne ce vendredi. Par conséquent les autorités vont réactiver les zones de stockage des camions sur l'A20 et l'A71 en Berry dans le sens Province-Paris.

Un plan activé de façon progressive

Le plan PIZO ("Plan intempéries zonal") est dirigé depuis la Zone de Défense Ouest située à Rennes (35). Les zones de stockage des camions seront activées à partir de 5h ce vendredi matin par étapes successives. En Berry, les zones de stockage de l'A20 et de l'A71 seront mises en service quand les points de retenue situés en région parisienne seront saturés.

Les zones de stockage en Berry

Dans l'Indre, la zone de stockage se situe sur l'A20 au niveau de l'aire du Val de l'Indre (station-service Shell). Dans la nuit de mercredi à jeudi - lorsque le dispositif a été activé - plus de 200 poids-lourds étaient stationnés sur l'aire d'accueil, d'autres camions patientaient également sur plusieurs kilomètres sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans le Cher, Vinci Autoroutes indiquait jeudi soir sur son compte Twitter disposer d'une aire de stockage sur l'A71 après Vierzon au niveau de Salbris, direction Orléans sur environ 6 kilomètres (capacité de 300 poids-lourd).

#Alertemétéo Point sur la situation sur le réseau ouest de @VINCIAutoroutes. Les équipes restent mobilisées sur les opérations de salage, de déneigement et de ravitaillement. https://t.co/9oX9nsDu6Kpic.twitter.com/MTFxUQzP2u — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) February 7, 2018