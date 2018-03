Météo France a levé jeudi en fin d'après-midi la vigilance Orange Neige Verglas dans le département du Loiret. Mais pourquoi, c'était plus la pagaille qu'il y a deux semaines, alors qu'il avait beaucoup plus neigé ! C'est la question que tout le monde se pose parce que "la neige était plus légère."

Loiret, France

Désormais tout est rentré dans l'ordre sur les routes du Loiret, même si quelques portions peuvent être encore enneigées et glissantes. Météo France a levé jeudi en fin d'après-midi la vigilance Orange Neige Verglas dans le département.

"Une neige plus difficile à traiter"

Au réveil, les loirétains ont découvert jeudi matin un manteau de neige de 3 et 6 centimètres. Une hauteur, sans surprise, conforme aux prévisions de Météo France. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est la galère que les automobilistes allaient rencontrer en partant au travail. Malgré le traitement des routes dès 21 heures 30, mercredi soir, les routes sont restées blanches une bonne partie de la matinée. "On a salé, on a même passé la lame à certains endroits," explique Hubert Robin, responsable du service entretien, "mais la neige était plus difficile à traiter, c'est comme si on n'avait rien fait."

Avec le vent, les flocons revenaient sur la chaussée - Hubert Robin du conseil départemental

Pourquoi les chaussées n'étaient pas dégagées ? C'est une question que tout le monde se pose. "C'était plus la pagaille qu'il y a deux semaines, alors qu'il avait beaucoup plus neigé!" s'interrogeait une auditrice de France Bleu Orléans mercredi matin. Il est vrai qu'il était tombé près de 15 centimètres de neige, à la mi-février lors de l'épisode précédent. "Mais la neige était plus lourde, il faisait moins froid, la neige était plus humide, il y a deux semaines," rappelle Huber Robin, "avec le vent, les flocons revenaient sur la chaussée, les agents ont même été obligé de repasser trois fois sur la même route." Ce qui a suscité la colère et l'incompréhension de nombreux auditeurs de France Bleu Orléans.

Des accidents sans gravité

Rien de grave sur les routes malgré cette pagaille matinale, il y a bien eu quelques tôles froissés et quelques voitures dans les fossés. Les pompiers du Loiret ont comptabilisé 17 accidents de la circulation. Sur les trottoirs, il y a eu quelques glissades également : dix piétons ont été légèrement blessés.