Neige : de nombreuses perturbations et des accidents en Seine-Maritime et dans l'Eure

Par Antoine Sabbagh, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Les flocons tombent depuis 6h ce matin sur la Seine-Maritime et l'Eure. La neige tient au sol et provoque de nombreux accidents et bouchons. Les transports scolaires sont très perturbés dans l'est de la Seine-Maritime. Toutes les infos en direct dans cet article.