Neige : nos conseils pour rouler en toute sécurité

Beaucoup de neige et de verglas sur les routes de Côte-d'Or cette semaine. Retrouvez nos conseils pour rouler en toute sécurité.

Cette semaine, il faudra être vigilant sur la route, au risque de finir dans le décor. Quelques conseils d'usage :

- Rouler doucement et adopter une conduite souple.

- Ne pas oublier qu'une route enneigée réduit fortement l'adhérence du véhicule et quadruple les distances de freinage. On augmente donc les distances, et l'on anticipe au maximum pour ne pas avoir à ralentir au dernier moment.

- Il est aussi conseillé de rouler en sur-régime en utilisant le frein moteur, pour augmenter l'adhérence.

Pour les pneus neige, Jean-Luc Regard, directeur du centre Centaure à Gevrey-Chambertin, rappelle qu'il faut équiper les quatre roues de son véhicule. "Le pneu neige est efficace à condition d'en avoir quatre. C'est important, car cela permet de répartir l'adhérence au sol".

En cas de dérapage

Si malgré tout, vous perdez le contrôle du véhicule, essayez de ne pas paniquer et respectez les consignes suivantes :

Ne pas freiner

Ne pas accélérer

Toujours regarder le point où l'on souhaite aller

Ne pas donner de coup de volant brusque

Débrayer

Et pour les 4x4

Enfin, ceux qui roulent en 4x4 ne sont pas exemptés. "Un 4x4 sans équipement hiver présente un comportement qui peut bien souvent être pire qu'un véhicule classique", explique Jean-Luc Regard. "Sans ses quatre pneus neige, un 4x4 est par exemple incapable de pouvoir démarrer en côte sur une pente au delà de 3%".