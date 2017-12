Neige ou verglas : les équipes de l'A81 sont prêtes

Avec les températures qui baissent, les routes peuvent devenir glissantes, notamment tôt le matin. Pour cela, les différentes services chargés des routes se tiennent prêts. C'est notamment le cas des services Vinci Autoroutes qui gèrent l'A81.

C'est à Changé, juste à côté de la barrière de péage, que se trouve le centre mayennais de Vinci. En plus du matériel qui sert toute l'année, on y trouve trois camions de déneigement et trois camions pour saler les routes. Il y a aussi le fameux stock de sel (1200 tonnes au plus) et une station de fabrication de saumure, ce mélange d'eau de récupération de pluie et de sel.

Nicolas Jourdan est agent routier à Vinci Autoroutes en Mayenne. Il est spécialement formé pour conduire les engins dans des conditions hivernales. © Radio France - G.M

C'est toute une organisation... avec des agents qui sont spécialement formés pour faire face à la neige et au verglas...