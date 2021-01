Neige : pas de ramassage scolaire dans le canton de Thenon, à Nailhac et Badefols-d'Ans

Les cars scolaires ne passeront pas ce matin dans le canton de Thenon ni dans les communes de Nailhac et de Badefols-d'Ans à cause de la neige et du verglas. Pour le canton de Thenon, cela concerne les communes d'Ajat, Bars, Fossemagne, Limeyrat, Blis-et-Born, Cubjac et les hameaux alentour. Pour le transport scolaire de Nailhac et Badefols d'Ans, cela concerne les maternelles et les primaires de l'école d'Hautefort.

Les routes sont blanches et parfois très glissantes prévient le service route du département de la Dordogne. Les employés des routes sont d'ores et déjà sur place pour des opérations de "salages" avant le levé du jour notamment entre Saint-Pierre-de-Chignac et Thenon, entre Périgueux et Sorges, route d'Angoulême et entre Périgueux et Ribérac. Les routes du Terrassonnais ont été traitées et raclées durant la nuit et d'autres traitements sont en cours.