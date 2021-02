Neige : pas de transports scolaires ce jeudi en Alsace

Les deux départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont toujours en vigilance orange grand froid et neige verglas. Après les chutes de neige tombées ce mercredi, on attend des températures négatives. Aucun dégel n'est prévu.

Les transports scolaires sont suspendus ce jeudi

Les autorités ont donc décidé de suspendre les transports scolaires sur l'ensemble des deux départements ce jeudi 11 février. Les écoles resteront ouvertes pour accueillir les élèves qui se présenteront.