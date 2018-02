Une forte perturbation devrait toucher la région Ile-de-France et le Sud du département de l’Oise, ce mardi 6 février dans l’après-midi. Il est attendu jusqu’à 20 cm de neige. L'Oise et l'Aisne sont en vigilance orange.

Picardie, Hauts-de-France, France

Pour éviter une pagaille sur les autoroutes de la région, la SANEF recommande aux automobilistes de rentrer chez eux dès que possible. On attend jusque 20 cm sur les réseaux SANEF et SAPN dès le milieu d’après-midi.

Les autoroutes suivantes seront impactées

A1 – Oise et le Sud de la Somme

A14 - A13 jusqu’aux portes de Rouen

A4 depuis Paris jusqu’aux portes de la Lorraine

A26 entre Saint-Quentin et Troyes.

La société d'autoroute conseille aux automobilistes d'éviter de se déplacer en Ile-de-France dans les départements limitrophes dès ce mardi après-midi et jusque mercredi 13h.

Pour éviter de bloquer les axes routiers, des zones stockages de poids-lourds seront mis en place dès 17h par les forces de l’ordre aidées des équipes de la SANEF et de la SAPN :

A1 Nord : Péage de Fresnes

A1 Sud : Péage Chamant et au niveau du Parc Astérix

A2 Nord : Péage d’Hordain

Transports Scolaires

Dans l'Oise, l'Aisne et l'est de la Somme, le Conseil régional des Hauts de France organise depuis 10h30 un retour anticipé des élèves