Limoges, France

En raison des chutes de neige et des risques de verglas, il a été décidé de suspendre ce mardi les services de transports scolaires fonctionnant sur les secteurs de Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze (partiellement), Égletons, Ussel, Treignac (partiellement), Neuvic et Meymac.

Seuls les points d'arrêts situés sur les axes prioritaires feront l'objet d'une desserte.

❄️Déclenchement du plan #neige pour les transports scolaires en #Corrèze sur les secteurs de Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze (partiellement), Égletons, Ussel, Treignac (partiellement), Neuvic et Meymac.

Seuls les arrêts situés sur les axes prioritaires sont desservis. pic.twitter.com/bS6C8WkuSu — Nouvelle-Aquitaine (@NvelleAquitaine) February 5, 2018

En Corrèze, la préfecture a également activé le niveau 2 du plan Grand froid, compte-tenu des températures très basses annoncées pour les jours à venir. Ce plan prévoit notamment l'augmentation de la capacité d’hébergement pour les personnes sans abri, via le 115 (avec 17 places mobilisables).

‼️#GrandFroid ❄️ Activation du niveau 2 du Plan Hiver en #Corrèze. Appelez le numéro vert 115 pour signaler des personnes en danger. En savoir plus ➡️https://t.co/y03HTLywJWpic.twitter.com/QfsowSVtGt — Préfet de la Corrèze (@Prefet19) February 5, 2018

Des difficultés sur l'A89

La Haute-Corrèze est la plus touchée par cet épisode neigeux, notamment dans le secteur d'Ussel et d'Égletons. Ce lundi après-midi, les chutes de neige se sont intensifiées, avec des difficultés de plus en plus présentes sur l'autoroute A89.

Circulation délicate en ce moment sur #A89 près d'#Egletons en #Corrèze. #Neige de plus en plus importante dans ce secteur pic.twitter.com/vEfoEcFbPA — Kévin Floury (@kevinfloury) February 5, 2018

Les trois départements du Limousin sont en alerte orange à la neige et au verglas, jusqu'à au moins 21 heures ce mardi soir.