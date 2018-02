Cela fait partie des conséquences liées aux chutes de neige en France et surtout au verglas, en Nouvelle-Aquitaine plusieurs trains sont annoncés en retard ou sont carrément supprimés. Il suffit de regarder les panneaux d'affichage en gare de Poitiers.

Poitiers, France

La neige qui tombe depuis ce matin sur bonne partie de la France a des conséquences sur le trafic des trains. En gare de Poitiers, plusieurs TGV affichent des retards. D'autres sont carrément supprimés.

Il y a plusieurs raisons pour expliquer ces retards. Une circulation perturbée et fortement ralentie ce matin car un train a vu son pare-brise fissuré à cause du froid, ce qui a entraîné des retards notamment lorsque les trains se croisent. A cela, s'ajoute un rail cassé sous l'effet du verglas à Vendôme. Un incident depuis réparé et les trains circulent à nouveau.

En prévention, la SNCF a choisi de ralentir certains trains. Pas question de rouler à 320km/h mais plutôt à 220km/h voire moins. Le but : éviter des amas de glace lorsque les trains se croisent.

Prochains départs

A Poitiers, les panneaux d'affichage affichaient 1h35 de retard pour certains TGV avant de passer en mode "retard indéterminé".

Retards aux départs de la gare de Poitiers © Radio France - Capture écran

Prochaines arrivées

Pour ceux qui viennent chercher leurs proches en gare de Poitiers, là aussi, la SNCF annonce des retards à l'arrivée.

Arrivées en gare de Poitiers © Radio France - capture écran

Vu la nature du problème, dans les gares de Nouvelle-Aquitaine, les panneaux annoncent des retards indéterminés.