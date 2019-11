Neige : restrictions de circulation en Haute-Loire, dans l'Allier et sur l'A89

Les préfectures de Haute-Loire et de l'Allier ont imposé des restrictions de circulation à cause de la neige.

Auvergne, France

Pas de transports scolaires ce vendredi en Haute-Loire. La préfecture a également interdit la circulation des bus et taxis collectifs sur l'ensemble du réseau routier du département en raison des conditions météo.

Les restrictions de circulation concernent aussi les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes, interdits sur les nationales 102 et 88. Une centaine de camions ont été stockés sur place jeudi soir avec possibilité de ravitaillement via la préfecture. Certains ont quand même tenté de se lancer sur la route à Monistrol-sur-Loire, provoquant accident et gros bouchons.

Pas de poids-lourds sur l'A89

Des poids-lourds interdits aussi dès la mi-journée ce jeudi sur l'A89 entre Clermont-Ferrand et Lyon. Les chauffeurs ont été obligés de s'arrêter.

Poids-lourds stoppés sur la RN7 dans l'Allier

Des poids-lourds stockés aussi dans l'Allier avec l'interdiction de rouler sur la RN7 à partir de Varennes-sur-Allier, en direction du Sud. Vu le trafic, les aires de Lapalisse et Toulon-sur-Allier ont vite été complètes. Les gendarmes ont ensuite parqué les camions sur la route même, sur la voie de gauche, dans le contournement de Varennes.