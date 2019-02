Neige : routes et trafic SNCF perturbés ce lundi matin dans la Loire et la Haute-Loire

Des routes verglacées

En Haute-Loire, tout le réseau secondaire est classé rouge : aucun bus scolaire n’a le droit de circuler ce matin dans le département. Dans la Loire la mesure n’est pas générale mais plutôt localisée aux monts du Pilat, du Forez et de la Madeleine. La particularité ce matin c’est le le froid, les températures négatives, des routes verglacées. Les équipements spéciaux sont obligatoires sur les différents cols. Attention notamment dans la descente de Planfoy.

Les équipements spéciaux sont obligatoires pour accéder aux cols de la République, du Tracol, de Chaubouret, de la Loge et des Limites. Les cols du Béal, de l'Oeillon et de Baracuchet sont fermés à la circulation. La circulation est interdite aux poids lourds de plus de 7.5 t sur la RD1 entre Balbigny et Violay. La RD27 entre Bussières et Rozier en Donzy est fermée à la circulation. Même chose pour a RD64 entre Sainte Colombe sur Gand et Bussières.

Panne à Chateaucreux

Il y a une grosse panne d’électricité à la gare Chateaucreux depuis 7h ce matin. Avec du coup un trafic qui est interrompu sur les lignes Firminy-Saint-Étienne, Roanne-Saint-Étienne et Montbrison-Saint-Étienne. Par conséquent, cela impacte les gares stéphanoises de quartier comme Carnot ou la Terrasse. Celles et ceux qui font la navette entre Saint-Étienne et Lyon ce matin doivent compter de gros retards dans les deux sens.

En Haute-Loire, ne comptez pas prendre les autocars de la SNCF puisqu’ils ont interdiction de circuler jusque ce soir 18h.

A noter qu'il y a une grève SNCF en Rhône-Alpes à partir de ce soir mais elle ne va pas toucher les lignes de nos deux départements.

🚦#FlashinfoTERAURA 7h : une panne d'électricité importante touche actuellement la gare de Saint-Étienne. Le trafic est interrompu sur les lignes Firminy<>Saint-Étienne et Roanne<>Saint-Étienne.

Ligne Grenoble<>Lyon, les trains prennent +10 mn à Rives.

Je vous informe. pic.twitter.com/1XYDM6otNx — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) February 4, 2019

Enfin sur le réseau des transports en commun stéphanois il y a aussi des perturbations avec des lignes interrompues ou déviées.