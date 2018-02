Après une interruption à cause de la neige le trafic des bus a repris dans l'agglomération amiènoise ce vendredi après midi. Reprise également progressive sur Abbeville. La situation s'améliore sur l'ensemble de la Somme et de l'Oise

Amiens Abbeville

La Somme, l'Oise et l'Aisne toujours en vigilance orange à la neige et au verglas Mais les conditions de circulation s'améliorent : dans la Somme la route nationale 25 est totalement rouverte : plus de perturbation à signaler à Doullens pas plus à Beauval. Ce matin des camions s'étaient retrouvés bloqués en portefeuille sur la chaussée a cause de la neige. Ils ont pu être dégagés. Les saleuses et les déneigeuses, toujours en action sur certaines portions permettent un trafic normal.

Poids lourds déviés

Sur les autoroutes ça circule normalement aussi. Sur l'A1 et l'A16 les camions sont interdits de prendre la direction de Paris et l'Ile de France ils sont déviés vers l'A29. Dans l'Oise leur circulation est complètement interdite sur tout le réseau.

Retour des bus à Amiens et Abbeville

Après une interruption en milieu de matinée , le trafic des bus à repris dans l'agglomération amiénoise. La reprise est également en marche pour Abbeville. En revanche aucun transport scolaire n'est assuré par le Conseil Régional