L'épisode neigeux annoncé sur la Touraine se transforme depuis 10h30 en faibles pluies. Pour autant, la circulation reste compliquée dans certains endroits. Un camion est en portefeuille sur la N10 où des mesures de restrictions de circulation des poids-lourds sont en place. Le poids-lourd est en en travers de la chaussée entre la sortie Château-Renault sur l'A10 et Château-Renault. Plusieurs dizaines de camions sont bloqués en raison de cet accident et Vinci pourrait neutraliser la sortie Château-Renault pour éviter des bouchons supplémentaires. Entre Azay-le-Rideau et Chinon, sur la D751, on roule aussi difficilement. Le Conseil Départemental qui tient à jour une carte du réseau routier en période de viabilité hivernale, informe aussi des conditions de circulation dégradées sur les RD 938 / RD 959 à La Membrolle-sur-Choisille.

Par précaution, les équipes du Conseil Départemental ont salé la nuit dernière. Elles sont à nouveau sortis en milieu de matinée. Les bus Fil Bleu fonctionnent à peu près normalement, sauf quelques dessertes. En revanche, le Conseil Régional suspend les liaison interurbaines Rémi, ex-Fil Vert, jusqu'à 14 heures, au moins.