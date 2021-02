Neige en Île-de-France : la N118 fermée à partir de 21 heures mardi

Des restrictions de circulation sont prévues en Île-de-France avant l'arrivée de l'épisode neigeux. La N118 sera fermée à tous les usagers à partir de 21 heures mardi et la circulation des poids-lourds est interdite dans toute la région.

C'est l'un des principaux points noirs de la région quand il neige. La N118 va fermer mardi à partir de 21 heures entre pont de Sèvres et les Ulis, annonce la préfecture de l'Essonne. Une fermeture préventive décidée par la préfecture de police pour éviter de voir de nouveau des automobilistes bloqués comme c'était le cas en février 2018 notamment.

Des cumuls de 2 à 7 cm de neige, voire localement jusqu'à 10 cm sont attendus sur le bassin parisien dans la nuit de mardi à mercredi. En conséquence, la N118 sera fermée à tous les usagers à partir de 21h00 entre Pont de Sèvres et les Ulis. La circulation des poids-lourds de plus de 7,5 t est quant à elle interdite à partir de 20 heures dans toute l'Île-de-France.

Les transports scolaires sont également suspendus mercredi dans les départements de l'Essone, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne.

Des perturbations possibles dans les transports

Les transports en commun pourraient également être perturbés notamment les réseaux de bus. Concernant le réseau ferré, la RATP va faire rouler des tramways et des trains toute la nuit sur les lignes qui possèdent une partie aérienne pour éviter la formation de gel sur les rails et les caténaires.

La SNCF de son côté surveille particulièrement les aiguillages, qui en cas de forte accumulation de neige, ne fonctionnent plus et bloquent la circulation des trains. Des "réchauffeurs d'aiguille" sont mis en place pour éviter cette situation. SNCF Réseau contrôle également régulièrement les rails qui, sous l'effet du froid, peuvent se fissurer et donner lieu à des ruptures de rails.

Avec le froid, l’acier se rétracte et ce phénomène engendre la propagation des fissures et peut donner lieu à des ruptures de rails. Afin d’empêcher ces ruptures, SNCF Réseau contrôle régulièrement les rails grâce à des trains spéciaux, ou des agents munis d’appareils portatifs.

Malgré cette surveillance accrue, des modifications de desserte et des suppressions de train peuvent avoir lieu.