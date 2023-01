Neige-verglas : les bus Évolity et Optymo partiellement à l'arrêt

La circulation est interrompue sur de nombreuses lignes des réseaux de bus Évolity et Optymo, qui desservent le pays de Montbéliard et le grand Belfort. Les trois départements du Nord Franche-Comté sont en vigilance orange neige-verglas ce mardi après-midi et jusqu'à mercredi matin.