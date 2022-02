Neuilly-Plaisance : le prolongement de la ligne 1 du métro suscite des inquiétudes

L'inquiétude monte à Neuilly-Plaisance. Bien que la commune n'accueillera pas de station sur le prolongement de la ligne 1 du métro. En revanche, elle risque bien d'être concernée au premier chef par les travaux. En effet, le futur terminus sera situé à Val-de-Fontenay, à la lisière de la commune. Et l'entrée du tunnelier qui permettra de creuser jusque-là devrait être située au cœur de la zone d'activités de la fontaine du vaisseau. Un centre de dépannage des trains serait aussi construit, en souterrain. Une partie des entreprises installées là seraient alors contraintes de déménager, le temps du chantier.

Des centaines de salariés à transférer

C'est hors de question pour Jean-Pierre Polese, de la société Batisanté : "On a un effectif de 600 personnes qu'on voudrait faire passer à mille. Si le projet se concrétise, nous allons être obligés de les faire déménager avec toutes les conséquences techniques, managériales et sociales que cela suppose". S'il est bien prévu un accompagnement des entreprises concernées, il ne suffit pas à le rassurer : "J'ai fait quelques recherches, ça semble très compliqué de trouver les 6.000 à 8.000 mètres carrés de bureaux et d'entrepôts dont nous aurions besoin".

Président du groupe ERI, qui emploie un millier de personnes dont 400 sédentaires dans la zone, François Lhoutellier affirme être tout à fait favorable au projet : "le prolongement de la ligne 1 est une très bonne nouvelle pour l'Ile-de-France mais il ne faut pas que nos entreprises connaissent une discontinuité de service qui serait susceptible de nous mettre en danger".

Le maire, Christian Demuynck, a réuni autour de lui des chefs d'entreprises concernés par les travaux © Radio France - Sarah Tuchscherer

L'enquête publique touche à sa fin

Pour le maire de Neuilly-Plaisance, Christian Demuynck, la solution est simple : "il faut revenir au tracé antérieur qui prévoyait que le centre de dépannage des trains soit à Fontenay-sous-Bois, le maire de la commune est d'accord". Cette solution serait plus coûteuse pour les maîtres d'ouvrage, la RATP et Ile-de-France Mobilités, puisqu'elle supposerait de construire 1,5 km de tunnel en plus. L'enquête publique en cours se terminera le mercredi 2 mars. D'ici là, toutes les personnes concernées par ces travaux peuvent faire part de leurs observations sur le site de la préfecture du Val-de-Marne.