Neuilly-sur-Seine : l’avenue Charles de Gaulle s'apprête à vivre quatre ans de chantier

Le projet doit rendre l'avenue Charles de Gaulle de Neuilly-sur-Seine plus agréable pour les piétons et les vélos. Le nombre de voies sur la nationale 13 reste inchangé mais la largeur des voies sera réduite.

Les largeurs des voies de la nationale 13 seront réduites et passeront de 3,20m à 2,80

Neuilly-sur-Seine, France

C'est un axe majeur entre Paris et la Défense et il s'apprête à faire peau neuve : l'avenue Charles de Gaulle de Neuilly-sur-Seine. À partir de début février, le top départ de quatre ans de travaux sera donné sur cette avenue qui relie la Porte Maillot au pont de Neuilly. Chaque jour, 150 000 véhicules empruntent via la nationale 13.

Une nouvelle image pour l'avenue

Ce projet évalué à 54 millions d'euros a pour objectif de transformer cette avenue longue de près de deux kilomètres et de la rendre plus agréable pour les piétons et les riverains.

Il faut d'abord imaginer un lieu plus vert avec 370 nouveaux arbres, 70 000 arbustes et de 20 000 plantes vivaces pour transformer ce décor qui est pour le moment bien gris. Au milieu de l'avenue, la nationale sera toujours présente, les 2 x 4 voies sont maintenues mais leurs largeurs passeront de 3m20 à 2m80.

Sur les côtés, les contre-allées doivent devenir des lieux de promenade. Il n'y aura plus qu'une voie à contre sens de chaque coté pour éviter que les automobilistes de la nationale 13 ne les empruntent. Cela permettra aussi de dégager de l'espace, 25 mètres de largeur supplémentaires dédiés aux piétons et aux vélos. Coté sud de l'avenue, il y aura d'ailleurs une piste cyclable à double sens et coté nord une large zone de promenade.

Cela se fait en partie au détriment des places de stationnement. Il n'y aura plus que 225 places en surface contre 600 actuellement, mais elles seront complétées par deux parking souterrains de 450 places chacun. L'un d'entre eux est déjà livré.

Ces aménagements doivent réduire les nuisances sonores selon la mairie qui mise aussi sur la synchronisation des feux sur la nationale 13 et sur un report du trafic du périphérique actuel vers le boulevard urbain, c'est à dire l'A86. Certains riverains ont plaidé pour un enfouissement de la nationale 13, mais ce projet a été abandonné car jugé trop coûteux.

Des travaux échelonnés

L'avenue ne sera pas entièrement en travaux pendant qautre ans, ils se feront petit à petit par portion de route pour une durée moyenne de 9 mois. Selon la mairie les nuisances seront ainsi limitées. Les travaux sur la nationale 13 se feront de nuit ou bien de jour pendant les vacances scolaires.

Les images du projet sont à retrouver à cette adresse.