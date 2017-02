Nice : 6ème ville la plus embouteillée de France

Selon le TomTom Traffic Index publié ce mardi matin, Nice est la 6ème de ville de France la plus embouteillée. Les niçois passent 117 heures par an en moyenne dans les bouchons.

En France, ce sont Marseille et Paris qui arrivent en tête du classement, avec un taux d'embouteillage en hausse. Bordeaux se classe en 3e position, Montpellier en 4e et Lyon est donc classée juste avant Nice. C’est ce que révèle ce mardi le TomTom Traffic Index, qui détermine le taux d’embouteillages dans les plus grandes métropoles mondiales sur l’année écoulée.

Pour cette sixième année, TomTom Traffic Index a analysé la situation dans 390 villes de 48 pays, dont 25 villes françaises, contre 10 les années précédentes. Pour faire ces calculs, TomTom Traffic Index mesure les temps de parcours réels aux heures non embouteillées (lorsque le trafic est fluide) et le compare aux autres heures de la journée.

L'étude montre qu'en France le trafic s’est dégradé pour les villes en tête du classement national avec une hausse de 1 à 4 points en moyenne. C’est le cas à Nice où la hausse de 4 points. Si l’on prend le classement au niveau européen, Nice est 63ème. Selon cette étude, les niçois passent 30 minutes par jour, 117 heures par an dans les bouchons.

Au niveau mondial, Mexico City est la ville la plus embouteillée au monde, en 2016. Les conducteurs passent en moyenne 66% de temps supplémentaires dans la circulation, 7% de plus qu'en 2015.