Nouveauté à Nice : des cadenas connectés et sécurisés pour stationner son vélo

Depuis ce lundi 4 juillet, 700 plots équipés d'un épais cadenas qui s'ouvre et se ferme via l'application Sharelock sont installés dans le centre de Nice. Le coût de l'abonnement est de 8 à 10 euros par mois. Une solution alternative pour la sécurité : un vélo sur cinq est volé.

Il n'y a pas de cadenas miracle ! Mais des solutions de plus en plus sérieuses pour éviter de se faire voler son vélo. Un fléau qui perdure : un vélo sur cinq est volé en France. La Métropole de Nice a installé, avec la société Sharelock, 700 plots qui permettent d'attacher son vélo avec un maximum de sécurité. Les plots comportent un arceau qui se bloque et se débloque sur commande via une application sur téléphone portable.

Un plot = un vélo

Le cadenas de 1 cm de diamètre, très solide, est connecté à distance. Le plot est identifié par l'application. Il s'agit d'anti-vols en libre-service pour un prix modéré : les utilisateurs peuvent s'abonner pour huit euros par mois s'ils possèdent un abonnement Ligne d'Azur, sinon l'abonnement mensuel s'élève à dix euros. Les quinze premières minutes sont gratuites sans abonnement.

1,6 million de passages de vélos sur la Prom'

La Promenade des Anglais a enregistré 1,6 million de passages de vélos en 2021 et déjà 800.000 passages pour les premiers mois de cette année. On enregistre une "hausse de la fréquentation, de l'utilisation du vélo" assure Gérard Chemla, en charge des mobilités douces pour la Métropole de Nice "et ce nouveau système de plot connecté permet de ne pas transporter un lourd cadenas, et c'est un système ultra sécurisé avec même l'assurance de 200 euros remboursés en cas de vol".

La Métropole multiplie les offres de stationnement face à la hausse des utilisateurs : des box vélo sécurisés, des places dans les parkings et les parcs-relais et des plots libres d'accès installés un peu partout dans le centre de Nice.

Les aides de la Métropole pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (ou électrification ) vont de 200 à 400 euros à hauteur de 25% du prix d'achat plafonné. En 2021, 613.000 euros ont été versés à ce titre.

Un solide antivol coûte entre 80 et 150 euros

Si vous n'optez pas pour ce système cadenas Sharelock connecté, sachez que "les cadenas les plus sûrs sont les formes en U en acier explique Guillaume gérant de VéloCity dans le centre de Nice, rien ne résiste à une disqueuse, mais on peut opter pour un solide cadenas en forme de U. Un bon antivol coûte entre 80 et 150 euros".

