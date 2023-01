Nice : des voitures interdites de circuler dans le centre-ville depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier 2023, de nouveaux véhicules sont interdits de circuler dans le centre-ville de Nice. Cette nouvelle disposition vaut dans une zone comprise entre la Promenade des Anglais au sud et la voie Mathis au nord, Carabacel/Désambrois à l’est et le boulevard Grosso à l’ouest. Les professionnels dotés d’un véhicule utilitaire classé Crit’Air 4 et désormais les particuliers propriétaires d'une voiture Crit'Air 5 ne peuvent pas les utiliser à cet endroit.

