Nice : dispositif de transports exceptionnel pour la demi-finale de coupe de France ce mardi

La Métropole Nice Côte d’Azur et Ligne d’Azur mettent en place un dispositif exceptionnel à l'occasion de la demi-finale de coupe de France ce mardi entre Versailles et l'OGC Nice. On attend au moins 25.000 supporters à l'Allianz Riviera.

La Ligne 3 du Tramway devient une ligne spéciale « foot » desservant le stade

Pour aller au stade : départ de la station « Port Lympia » en direction de « Saint-Isidore » toutes les dix minutes de 19h à 20h17, et toutes les vingt minutes de 20h17 jusqu’à l’heure du match.

Pour rentrer à la maison : Départ toutes les cinq minutes de la station « Stade » en direction de « Port Lympia ».

En bus : des navettes exceptionnelles mises en place

Des navettes gratuites sont proposées toutes les cinq minutes depuis les parkings MIN, STAPS et la Glacière dès 19h et jusqu’à la fin du match. Pour le retour, les navettes partiront de l'arrêt "Allianz Riviera" avenue Simone Veil.

Des lignes mises en place au départ de plusieurs communes

D'autres navettes vous permettront d'aller encourager les aiglons depuis plusieurs communes de la métropole.

Levens : départ à 18h40, arrêt « Levens Village »

Saint-Jean-Cap-Ferrat : départ 19h, arrêt « Port de Saint-Jean »

Saint-Jeannet : départ 19h, arrêt « Le Peyron »

Vence : départ 19h10, arrêt « Halte Routière de l'Ara »

Plan du Var : départ 19h10, arrêt « Le Plan du Var »

Aspremont : départ 19h15, arrêt « Aspremont Village »

Carros : départ 19h30, arrêt « Carros Pagnol »

Arrivée et départ à l’angle du chemin des Baraques et de l’avenue Simone Veil. Les retours sont prévus 45 minutes après la fin du match.