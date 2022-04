Nice : les restrictions de circulation à l'occasion de la Prom Classic

Des coureurs à cent à l'heure, des voitures priées d'aller voir ailleurs ! C'est la Prom Classic dimanche à Nice et à cette occasion de nombreux axes ferment pour laisser la place aux sportifs. Les voici

Dès le samedi soir 20h :

La veille de la course, dès 20h, vous n'accéderez plus à la Promenade des Anglais dans les deux sens. Fermeture également de l'Avenue du Capitaine Ferber, du Quai des Etats-Unis ou encore des avenues Max Gallo et Verdun. Ces fermetures s'appliquent jusqu'au dimanche à 14h.

Le dimanche matin à partir de 4h :

Les mêmes fermetures s'appliquent, il faut y ajouter l'avenue Felix Faure, le boulevard Jean Jaurès, entre la Place Masséna et la Descente Auguste Escoffier. Fermeture également du tunnel de Magnan, mais aussi de tous les axes perpendiculaires à la prom' entre l'avenue des grenouillères et le boulevard Gambetta. Oubliez également les pistes cyclables sur la Promenade des Anglais, et plus généralement favorisez les transports en commun.