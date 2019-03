Nicolas Florian veut consulter les Bordelais sur le "trambus" entre Saint-Aubin-de-Médoc et la gare Saint-Jean

Bordeaux, France

Le BHNS, le bus à haut niveau de service, entre Saint-Aubin-de-Médoc et la gare Saint-Jean va revenir dans les discussions bordelaises. Le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, veut relancer une consultation dans sa ville sur le tracé de cette ligne, entre les boulevards et le centre-ville. Tracé auquel s'opposent des riverains du quartier Saint-Seurin.

"Nos concitoyens ont besoin de débattre, on l'entend depuis presque 20 week-ends", déclare Nicolas Florian. Le maire de Bordeaux a donc décidé de revenir vers les Bordelais, pour leur présenter de nouvelles études de tracés "encore jamais envisagés" pour cette ligne de 21 kilomètres. Il lance une consultation pour le mois de juin. Son objectif ? "Permettre à ceux qui s'opposent au tracé actuel de s'exprimer, mais aussi à ceux qui lui sont favorables de le faire savoir".

Et après, quelles conséquences pour le projet ? "On verra, prenons le temps de consulter avant de prendre une décision", se contente de répondre Nicolas Florian. Mais à la Métropole, les élus, notamment ceux d'opposition municipale à Bordeaux, s'interrogent réellement sur l'impact que l'avis des Bordelais pourrait avoir : "Qu'est ce qui se passe si à l'issue de la consultation, les Bordelais disent on veut un autre tracé ? lance l'écologiste Pierre Hurmic, et quid de l'avis des autres communes de la métropole ?"

Une consultation véritablement utile ?

"On verra quand ça se présentera", répond en écho Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin et vice-président de la Métropole en charge des Transports. Lui croit assez peu à l'hypothèse d'un bouleversement du projet actuel. C'est le cas aussi du président de la Métropole, Patrick Bobet : "Une seule chose pourrait nous obliger à remettre en cause ce tracé : il faudrait nous prouver que véritablement les propositions faites par les riverains ou la mairie de Bordeaux, ne soient pas impactantes pour la population, pour la durée de trajet, pour le coût ou pour la qualité des dessertes". Dans ce cas, il faudrait reprendre toute la procédure administrative du début. "Très sincèrement, j'ai des doutes sur la possibilité d'un tel scénario", conclut Patrick Bobet.

Conséquence, pour Pierre Hurmic : cette consultation, c'est "de la poudre aux yeux, c'est-à-dire qu'on va consulter les Bordelais sur une décision qui est déjà prise. Le tracé est acté aujourd'hui, donc c'est plutôt une information que fera le maire de Bordeaux auprès des Bordelais pour tenter de les persuader que le tracé qui a été retenu aujourd'hui est le meilleur tracé".

En attendant, ce vendredi 23 mars, les élus de la Métropole de Bordeaux ont voté le lancement d'une nouvelle enquête publique sur le projet, en novembre, sans attendre le résultat de la consultation des Bordelais.