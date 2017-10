Nicolas Hulot ne veut pas enterrer le GCO : "la réalisation du projet n'est pas remise en cause"

Dans un communiqué ce mardi, les ministres de la Transition écologique et des Transports confirment que l'Etat suspend les opérations de déboisement du GCO mais que "la réalisation du projet n'est pas remise en cause".

L'Etat veut aller au bout du projet du GCO (grand contournement ouest de Strasbourg), malgré les nombreuses actions des opposants au sein du collectif GCO-Non merci.

"Les meilleures garanties en matière environnementale"

Dans un communiqué commun, les ministres de la Transition écologique et des Transports Nicolas Hulot et Elisabeth Borne confirment que l'Etat suspend les opérations de déboisement, en attendant un nouvel avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), avant d'ajouter que "la réalisation du projet n'est pas remise en cause."

Le CNPN avait émis un avis négatif en juillet 2017, en raison de l'impact du GCO sur l'environnement. "Le dossier du concessionnaire doit donc être sérieusement retravaillé en ce sens, précise le communiqué, en liaison avec les services de l’Etat et les collectivités (métropole, département, région), et sera à nouveau présenté prochainement au CNPN".

L’histoire de ce projet a toujours été marquée par des contradictions entre les transports, l’agriculture et la nature."

L’Etat veut s'assurer que ce projet "apporte les meilleures garanties en matière environnementale", tout en rappelant que "l’histoire de ce projet a toujours été marquée par des contradictions entre les transports, l’agriculture et la nature, le tout dans un espace à enjeux proche de la métropole. L’Etat entend permettre la réalisation de ce projet attendu localement."

Cette suspension des travaux de déboisement (notamment dans le secteur de Kolbsheim, NDLR) "va ainsi donner au projet le délai nécessaire pour se concrétiser dans de meilleures conditions", promettent Nicolas Hulot et Elisabeth Borne.