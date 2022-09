Niort Agglo dit petit à petit au revoir au diesel pour ses bus

Les bus diesel du réseau Tanlib à Niort remplacés progressivement par des véhicules plus respectueux de l'environnement. Le projet continue de se concrétiser. Ce lundi, le conseil d'agglomération a voté l'achat de cinq nouveaux bus BioGNV (gaz naturel pour véhicule). Déjà, depuis la rentrée scolaire 2022, deux autocars roulant grâce à ce gaz obtenu à partir des déchets agricoles notamment circulent sur des lignes inter-urbaines (scolaire et transport à la demande) et sur la nouvelle ligne express reliant la gare, la Brèche et la Maaf.

C'est un tournant de voir ces nouveaux véhicules arriver

Le réseau compte également une nouvelle navette électrique, la quatrième, et deux bus de gabarit réduits renouvelé en électrique sur les neuf qui composent la flotte de l'agglomération. "C'est un tournant de voir ces nouveaux véhicules arriver", estime Eric Leroux, le directeur de Tanlib. "C'est ce que demandent nos sociétés actuellement, d'avoir des transports plus vertueux", poursuit-il. "Les particules fines BioGNV par rapport au diesel c'est un gain de 95%. Et c'est une baisse de 75 à 80% des émissions de CO2", indique Alain Lecointe, vice-président de l'agglomération de Niort, chargé des mobilités.

Ces véhicules se ravitaillent sur la station GNV de La Crèche, la seule opérationnelle dans le secteur pour le moment. D'autres sont en projet, notamment une au dépôt des bus de la zone Saint-Liguaire. Dépôt qui fait d'ailleurs l'objet d'un vaste projet de réhabilitation à partir de 2023. "On a aussi une vigilance sur les évolutions de l'hydrogène", indique Alain Lecointe.

Pour le réseau urbain, la circulation des premiers bus BioGNV est prévue pour le printemps 2023. Un investissement de 3,4 millions d'euros.

Arrivée de 200 vélos électriques supplémentaires

Autre axe de l'agglomération pour des transports plus vertueux, le développement des vélos électriques. 200 nouveaux vélos vont arriver portant le parc de location à 1200 vélos électriques, "l'une des plus grande flotte en location longue durée pour les villes de même strate", précise l'agglomération niortaise.

Et puis il y a aussi les vélos électriques en libre-service lancés en 2020. Depuis mai dernier, huit nouvelles stations ont été mises en service pour un total de 15 stations et 100 vélos à disposition.