Niort agglo ouvre ses trois premiers parkings-relais

Trois parkings-relais ouvrent au public à partir de ce lundi 21 septembre dans l'agglomération de Niort. Deux à Niort et un à Aiffres. Le principe : les automobilistes stationner gratuitement sur une longue durée et ensuite prendre le bus - gratuit lui aussi - pour rejoindre le centre-ville.

A Niort : parking « Espace Ouest » situé sur le parking de Casino à Sainte-Pezenne desservi par la ligne de bus 4 et parking « Darwin » en face de l’Acclameur desservi par la ligne 3

A Aiffres : parking « Cassin » rue du Bourg desservi par les lignes 4 et 25

Carte des parkings relais - Niort agglo

Au départ des parkings-relais Cassin et Espace Ouest, des navettes spéciales sur réservation à destination de la Brèche ou de la Gare sont également proposées. Plus de renseignement sur le site de Tanlib.

Sept parkings au total programmés

L'objectif de Niort agglo d'avoir sept parkings-relais aux principales entrées de l'agglomération. Deux autres parkings-relais doivent ouvrir à Niort en 2021-2022, rue des Maisons Rouges et avenue de la Venise Verte. En 2022-2023, un parking-relais doit être mis en service à Bessines, avenue de La Rochelle et un dernier à Niort au niveau du collège Pierre et Marie Curie. Ce dernier est en cours d'études.