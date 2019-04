Niort : Fin de la grève sur le réseau de bus Tanlib

Après quatre jours de perturbations, la grève est terminée sur le réseau de bus Tanlib à Niort et dans l'agglomération. Un accord a été trouvé entre syndicats et direction. Le trafic reprendra normalement ce samedi.

Niort, France

C'est la fin des perturbations pour les usagers du réseau de bus Tanlib à Niort et dans l'agglomération. La troisième réunion de négociations ce vendredi matin a été la bonne. Une partie du personnel était en grève depuis mardi pour demander des hausses de salaires. Après quatre jours de perturbations, le trafic reprendra normalement ce samedi matin.

"On a obtenu une augmentation de 1% rétroactive au 1er janvier et +1% au 1er juillet 2019. On a aussi l'assurance d''avoir une augmentation à hauteur de l'inflation au 1er janvier 2020", détaille Jean-Michel Charron, réprésentant CFDT, à l'issue d'un conflit inédit par sa durée.