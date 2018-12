Niort : La fréquentation des bus en hausse de 23% depuis la mise en place de la gratuité

Niort, France

Un an et trois mois après la mise en place de la gratuité des bus à Niort, la fréquentation a augmenté en moyenne de 23%. Cela représente sur le réseau urbain environ 3000 voyages de plus par jour en semaine et en période scolaire. "On est sur une belle progression et surtout sur une accélération depuis septembre. Les modifications apportées sur le réseau concourent à apporter manifestement un service plus utile", note Jérôme Baloge, maire de Niort et président de la CAN.

Une nouvelle progression depuis la rentrée

Certaines lignes ont enregistré des pics d'augmentation depuis la rentrée : + 43% pour la ligne 2, + 35% pour la ligne 5 et + 15% pour la ligne 7. Le samedi, la fréquentation est aussi en forte hausse. Elle a doublé, passant de 5000 à 10.000 voyages.

Tanlib note également des réclamations en forte baisse et il n'y a plus de saturation sur certains points du réseau. "On a encore des modifications à apporter dans des secteurs comme Surimeau mais globalement l'offre s'est améliorée", précise Jérôme Baloge. "Il s'agit d'écouter les usagers de façon permanente, de mettre en place des réunions, des comités d'usagers, nous verrons la forme que cela va prendre", poursuit l'élu.

Lancement d'un service de trottinettes électriques

D'autres offres de transport sont aussi développées à Niort avec, ce vendredi, le lancement d'un service de trottinettes électriques. 15 trottinettes louées pour l'instant gratuitement pendant un mois. 35 autres sont prévues en 2019.

Et puis le service de vélos électriques, qui rencontre un grand succès, va aussi se renforcer, passant de 300 à 400 vélos l'an prochain (trois mois d'essai gratuits puis abonnement annuel de 360 euros)