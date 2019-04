Niort : la grève sur le réseau de bus Tanlib se poursuit ce jeudi

Niort, France

Après une rencontre infructueuse avec la direction de Tanlib ce mercredi matin, les grévistes ont décidé de reconduire la grève pour ce jeudi. De nouvelles perturbations sont donc à prévoir sur le réseau de bus de Niort et de l'agglo.

Pas d'accord sur les salaires

Le mouvement, démarré mardi, porte sur les salaires. Les syndicats réclament une hausse de 2%. "La direction nous propose soit une augmentation de 0,7% à partir de janvier 2019 avec effet rétroactif, soit une augmentation de 0,8% à partir de juillet, ce n'est pas suffisant", estime Jean-Michel Charron, représentant CFDT, qui fait état de "60 grévistes sur 114 agents" ce mercredi.

Les personnels mobilisés, conducteurs, agents de kiosque et agents de maintenance ont prévu de se rassembler place de la Brèche ce jeudi matin et espèrent rencontrer le maire de Niort et président de la CAN Jérôme Baloge.

Les prévisions de trafic ligne par ligne sont à retrouver sur le site de Tanlib.