"Noël à mon avis ce sera dans le camion" : un chauffeur routier de Gaillefontaine coincé au Royaume-Uni

Tout ceux qui sont bloqués en Angleterre pourront-ils rentrer à temps pour fêter Noël ? Un accord a été trouvé entre le Royaume-Uni et la France, après 48h de blocage et l'interdiction du transport de passagers et de marchandises accompagnées. Il faudra un test négatif au coronavirus pour traverser la Manche. Anthony Quenelle, est chauffeur routier, originaire de Gaillefontaine, il est actuellement garé à Cambridge sur un parking à une centaine de kilomètres au Nord de Londres. Mais selon lui, malgré l'accord trouvé, il ne sera jamais rentré en France pour Noël.

Noël à mon avis ce sera dans le camion

"C'est l'armée qui nous fait les tests qui durent 15 minutes, le souci c'est qu'il y a 20 000 camions qui sont parqués, par ci par là, et d'autres en attente comme moi avant Londres pour passer ce fameux test. Noël à mon avis ce sera dans le camion, c'est même sûr et certain le temps d'évacuer tous les camions. La situation est inadmissible, on a des collègues qui sont depuis deux ou trois jours sans manger, sans toilettes, sans rien, bloqués sur l'autoroute".

Anthony Quenelle, originaire de Gaillefontaine, est coincé au Royaume Uni depuis ce week-end Copier

"Nous sommes pris en otage par cet embargo entre l'Europe et la Grande Bretagne. Pendant tout le covid, nous avons été là, on a travaillé avec le courage, et aujourd'hui on se retrouve bloqués en Angleterre, et la France ne fait rien".