Nogaro : un arrêté du Département interdit les poids-lourds en transit

Les poids-lourds transnationaux de plus de 19 tonnes interdits de circuler dans le Gers, entre Espas et Barcelonne-du-Gers. Le Conseil Départemental a pris un arrêté provisoire qui entre en vigueur ce lundi pour réaliser des travaux et qui deviendra permanent à l'issue du chantier.