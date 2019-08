Samedi noir sur l'autoroute, journée chargée aussi pour les dépanneurs

C'est le premier samedi noir sur la route des vacances. La circulation va donc être très dense et les bouchons se compter par centaines de kilomètres. Un samedi noir qui sera le premier pour William Bonnet, garagiste et dépanneur installé à Coulombiers au sud de Poitiers.

Coulombiers, France

William Bonnet est un nouveau sur l'autoroute. Il a repris un garage à Coulombiers en mars et c'est donc son premier été. Quand on lui demande quels ont été les conseils de Vinci autoroutes pour ce premier samedi noir, la réponse fuse : "ils m'ont dit bon courage !". Du courage et de l'énergie, William devra en avoir car pour l'instant il est le seul à pouvoir dépanner sur sa zone de 17 kilomètres que lui a concédé l'ASF.

24 dépannages le week-end dernier

Et pendant les grandes migrations estivales, il n'a déjà pas chômé. Le week-end dernier, classé rouge, il a réalisé 24 dépannages. Être agréé par une société d'autoroutes, cela génère des contraintes comme d'être disponible 24h sur 24. Mais cela présente aussi des avantages. Cette activité représente la moitié de son chiffre d'affaire. Car la plupart des voitures qu'il dépanne - essentiellement pour des causes mécaniques - c'est lui et ses deux employés qui les répare.