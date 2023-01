"Non à la LGV, oui aux trains du quotidien" : maires, députés et sénateurs du Sud-Ouest dans la rue à Bordeaux

Maires, députés, sénateurs, président de conseil départemental... Les élus opposants au Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest (GPSO) ont défilé dans les rues de Bordeaux ce samedi 28 janvier. Au moins 500 personnes (selon la police et les organisateurs) se sont d'abord rassemblées à l'Athénée municipale avant de marcher en cortège, écharpe tricolore autour du cou, jusqu'à la préfecture de la Gironde.

"Notre région va être complètement saccagée, les zones humides, les zones Natura 2000. Chez moi, la vallée du Ciron qui est un site protégé, tout ça, ça va être détruit. C'est ce que nous n'acceptons pas", déclare Jacqueline Lartigue-Grenouille, la maire de Bernos-Beaulac (sans étiquette), petit village du Sud-Gironde qui se trouve au carrefour des futures lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.

Estimé à plus de 14 milliards d'euros , "ce projet de LGV Sud Ouest a été conçu il y a une trentaine d'années, à une époque où les préoccupations écologiques et climatiques étaient totalement absentes de la réflexion de beaucoup de politiques, rappelle Pierre Hurmic, le maire EELV de Bordeaux. Vous avez par exemple 4.830 ha de biodiversité qui sont saccagés par ce projet, à l'heure où le GIEC vient de nous dire que la biodiversité est notre meilleur alliée pour lutter contre le dérèglement climatique, il est quand même anachronique et aberrant de dire ici dans le Sud Ouest, la biodiversité, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est le culte de la vitesse..."

Des élus verts, socialistes, insoumis et même de la majorité...

"Oui au train du quotidien, parce que ça, c'est un besoin. Halte au gaspillage d'argent public, non à la LGV ", scande Mireille Morlet, maire de Bourideys (sans étiquette), petit village de 95 habitants du Sud-Gironde, à la limite avec les Landes. "La LGV est un projet tellement déraisonnable et aberrant", estime l'élue âgée de 73 ans.

Beaucoup d'élus et de simples citoyens également présents à la mobilisation anti-LGV à Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

"Si nous sommes là, nous les élus du Pays basque, c'est parce que, à 80 % du Conseil communautaire du Pays basque, nous avons voté contre la LGV et pour la modernisation et la régénération des lignes existantes et nous ne sommes pas entendus sur cette revendication, regrette Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne (Renaissance). Et plutôt que de considérer qu'on peut rénover les lignes existantes, on continue à nous parler d'une forme de chimère qui est la création d'une nouvelle ligne à grande vitesse qui viendrait tout simplement détruire les écosystèmes du Pays basque".

"C'est un rassemblement transpartisan, nous avons même une élue de la majorité" se félicite la sénatrice écologiste de la Gironde Monique de Marco. A ses côtés, Sophie Mette, la député Modem de la Gironde : "C'est important de montrer mon attachement à ce que ce projet ne se fasse pas. Ma circonscription est traversée de part en part par cette future LGV, c'est une vraie balafre sur tout un territoire."

"Mieux vaut gagner 10 ans plutôt que 10 minutes de temps de trajet"

Cette mobilisation visait aussi à soutenir l'appel lancé début janvier par les maires de Bordeaux, Bayonne et Irun réclamant une rénovation des lignes existantes entre la capitale girondine et le Pays Basque espagnol. "Aujourd'hui, on est là pour demander une gestion raisonnée des deniers publics, à savoir une modernisation des lignes existantes qui coûterait moins cher que la création de ces nouvelles lignes LGV et qui aurait des effets beaucoup moins destructeurs vis à vis de l'environnement que créer ces nouvelles lignes LGV", ajoute Philippe Aramendi, maire d’Urrugne, dans le Pays Basque français

Les manifestants ont également dit "non à l'impôt LGV", la taxe spéciale d'équipement instaurée début janvier 2023 dans 2.340 communes du Sud Ouest afin de financer le GPSO . "Des territoires qui vont être sacrifiés puisque nous allons être ceux qui allons payer et qui ne pourront pas, de toute façon, prendre ce moyen de transport qui n'est pas adapté pour nous", s'indigne Isabelle Dexpert, la maire de Bazas (sans étiquette) et conseillère départementale du canton Sud-Gironde.

"Ce qui est très paradoxal sur la LGV, c'est que je n'ai pas vu beaucoup d'habitants défendre le projet, mis à part ceux qui l'ont décidée en haut lieu", conclue Jérémy Gaillard, le maire de Caudrot, petit village du Sud-Gironde.

"LGV pour Laisser la Gironde Tranquille"

Président socialiste du conseil départemental de la Gironde et farouche opposant au GPSO , Jean-Luc Gleyze s'est élevé contre "un Etat voyou" qui "artificialise des sols tout en interdisant de le faire aux collectivités".

"Le modèle LGV a été jugé à bout de souffle par la Cour des Comptes", ajoute Pierre Hurmic. "Ne nous forcez pas la main à accepter une ligne à grande vitesse que nous ne voulons pas et décidez une fois pour toutes qu'il vaut mieux rénover les lignes existantes", plaide Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne

"Le Conseil d'orientation des infrastructures vient de nous dire d'une manière claire que rien ne pourra être imaginé pour une ligne à grande vitesse avant 2042-2045. Nous, on veut vivre entre temps. Aujourd'hui, on travaille à la rénovation des lignes existantes, dont on sait déjà qu'elle ne coûtera pas plus que le sixième, voire même le huitième, du coût que générerait la création de nouvelles LGV."

Ces opposants promettent de durcir le ton s'ils ne sont pas entendus par le gouvernement et la région Nouvelle-Aquitaine. Jusqu'où ? A cette question, Mireille Morlet, la maire de Bourideys, répond qu'elle a fait "mai 68" et que les barricades ne lui font pas peur.